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Lohrey Georg Konrad
Lohrey Georg Konrad
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Древо
Место рождения
Kutter
Дата рождения
1817
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Lohrey Johann Georg
1783 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец:
Lohrey Johann Georg
Мать:
?
Kutter
Смерть
Неизвестно
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