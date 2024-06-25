Потапов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1914
Дата смерти31.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1942
Сын: Потапов Василий Александрович
Мать ребёнка: Потапова (Гуренко) Анна Михайловна
Смерть
31.01.1944
Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
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