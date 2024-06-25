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Потапов Александр Сергеевич

Место рождения

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.05.1914

Дата смерти

31.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1914

Отец: Потапов Сергей Степанович

Мать: Потапова (Мананникова) Клавдия Ивановна

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова (Гуренко) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1942

Сын: Потапов Василий Александрович

Мать ребёнка: Потапова (Гуренко) Анна Михайловна

Смерть
31.01.1944
Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero39240568/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DПотапов%26first_name%3DАлександр%26middle_name%3DСергеевич%26date_birth_from%3D1914%26static_ha... Показать все

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