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Горшенин Павел Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Горшенин Кузьма

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшенина (Горшенина) Прасковья Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1925

Сын: Горшенин Иван Павлович

Мать ребёнка: Горшенина (Горшенина) Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.03.1928

Сын: Горшенин Николай Павлович

Мать ребёнка: Горшенина (Горшенина) Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.06.1933

Сын: Горшенин Александр Павлович

Мать ребёнка: Горшенина (Горшенина) Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.08.1941

Дочь: Саяпина (Горшенина) Таисия Павловна

Мать ребёнка: Горшенина (Горшенина) Прасковья Дмитриевна

Смерть
?.06.1942

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