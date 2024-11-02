Горшенин Павел Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Горшенин Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1925
Мать ребёнка: Горшенина (Горшенина) Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.03.1928
Сын: Горшенин Николай Павлович
Мать ребёнка: Горшенина (Горшенина) Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.06.1933
Сын: Горшенин Александр Павлович
Мать ребёнка: Горшенина (Горшенина) Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.08.1941
Дочь: Саяпина (Горшенина) Таисия Павловна
Мать ребёнка: Горшенина (Горшенина) Прасковья Дмитриевна
Смерть
?.06.1942