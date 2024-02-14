Дианова Адельбану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дианова Адельбану

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дианов Хайрулла Сейфулмулюкович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дианов Хайрулла Сейфулмулюкович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дианов Хайрулла Сейфулмулюкович

Смерть
Неизвестно

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