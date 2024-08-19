Арцимович (Жемчужникова) Анна Михайловна
Место рожденияRussian Empire
Дата рождения14.05.1831
Дата смерти04.07.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арцимович Антон Викторович
Отец ребёнка: Арцимович Виктор Антонович
Рождение ребёнка
24.04.1853
Дочь: (Арцимович) Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Арцимович Виктор Антонович
Рождение ребёнка
01.01.1855
Дочь: (Арцимович) Анна Викторовна
Отец ребёнка: Арцимович Виктор Антонович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Azbeļev-Азбелева) Vera
Отец ребёнка: Арцимович Виктор Антонович
Рождение ребёнка
27.01.1858
Дочь: (Арцимович) Софья Викторовна
Отец ребёнка: Арцимович Виктор Антонович
Рождение ребёнка
07.06.1859
Сын: Арцимович Михаил Викторович
Отец ребёнка: Арцимович Виктор Антонович
Рождение ребёнка
28.04.1862
Дочь: (Арцимович) Елизавета Викторовна
Отец ребёнка: Арцимович Виктор Антонович
Смерть
04.07.1908