Арцимович (Жемчужникова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арцимович (Жемчужникова) Анна Михайловна

Место рождения

Russian Empire

Дата рождения

14.05.1831

Дата смерти

04.07.1908

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арцимович Антон Викторович

Отец ребёнка: Арцимович Виктор Антонович

Рождение ребёнка
24.04.1853

Дочь: (Арцимович) Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Арцимович Виктор Антонович

Рождение ребёнка
01.01.1855

Дочь: (Арцимович) Анна Викторовна

Отец ребёнка: Арцимович Виктор Антонович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Azbeļev-Азбелева) Vera

Отец ребёнка: Арцимович Виктор Антонович

Рождение ребёнка
27.01.1858

Дочь: (Арцимович) Софья Викторовна

Отец ребёнка: Арцимович Виктор Антонович

Рождение ребёнка
07.06.1859

Сын: Арцимович Михаил Викторович

Отец ребёнка: Арцимович Виктор Антонович

Рождение ребёнка
28.04.1862

Дочь: (Арцимович) Елизавета Викторовна

Отец ребёнка: Арцимович Виктор Антонович

Смерть
04.07.1908

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