Лыжин Гаврил Валериевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1986
Отец: Лыжин Валерий Рудольфович
Мать: Лыжина Ольга Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.03.2014
Дочь: Лыжина Варвара Гавриловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.08.2021
Сын: Лыжин Александр Гаврилович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности