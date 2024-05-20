Бруданова Анна Малофеева 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБруданова Анна Малофеева

Бруданова Анна Малофеева

Место рождения

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бруданов Николай Акимов

Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: (Бруданова) Домна Николаевна

Отец ребёнка: Бруданов Николай Акимов

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Бруданова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Бруданов Николай Акимов

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Бруданов Денис Николаевич

Отец ребёнка: Бруданов Николай Акимов

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.