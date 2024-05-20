Бруданова Анна Малофеева
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: (Бруданова) Домна Николаевна
Отец ребёнка: Бруданов Николай Акимов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Бруданова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Бруданов Николай Акимов
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Бруданов Денис Николаевич
Отец ребёнка: Бруданов Николай Акимов
Смерть
Неизвестно