Дестечян Виктор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДестечян Виктор

Дестечян Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дестечян Виктор Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дестечян Роберт Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дестечян) Вилена Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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