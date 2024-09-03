Баруздин Дорофей Емельянов
Место рождения
Дата рождения1701
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Баруздин Емельян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Филатова
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Ирина Филатова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Баруздин Афанасий Дорофеев
Мать ребёнка: Марфа Трофимова
Смерть
После 1764