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Баруздин Дорофей Емельянов

Место рождения

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1701

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Баруздин Емельян

Мать: не указана

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Трофимова

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Филатова

Рождение ребёнка
1740

Сын: Баруздин Иван Дорофеев

Мать ребёнка: Ирина Филатова

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Баруздин Афанасий Дорофеев

Мать ребёнка: Марфа Трофимова

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1764
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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