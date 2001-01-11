Зауэр (Вручинская) Юзефа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зауэр (Вручинская) Юзефа

Место рождения

Российская империя

Дата рождения

20.08.1898

Дата смерти

11.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1898

Отец: Вручинский Викентий

Мать: ?

Рождение ребёнка
28.10.1923

Сын: Зауэр Людвиг

Отец ребёнка: Зауэр Раийнгольд

Рождение ребёнка
28.03.1926

Дочь: Туровская (Зауэр) Юзефа

Отец ребёнка: Зауэр Раийнгольд

Рождение ребёнка
04.12.1927

Сын: Зауэр Александр

Отец ребёнка: Зауэр Раийнгольд

Рождение ребёнка
20.04.1939

Дочь: Ванчугова (Зауэр) Галина

Отец ребёнка: Зауэр Раийнгольд

Смерть
11.01.2001
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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