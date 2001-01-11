Зауэр (Вручинская) Юзефа
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения20.08.1898
Дата смерти11.01.2001
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1898
Отец: Вручинский Викентий
Мать: ?
Рождение ребёнка
28.10.1923
Сын: Зауэр Людвиг
Отец ребёнка: Зауэр Раийнгольд
Рождение ребёнка
28.03.1926
Дочь: Туровская (Зауэр) Юзефа
Отец ребёнка: Зауэр Раийнгольд
Рождение ребёнка
04.12.1927
Сын: Зауэр Александр
Отец ребёнка: Зауэр Раийнгольд
Рождение ребёнка
20.04.1939
Дочь: Ванчугова (Зауэр) Галина
Отец ребёнка: Зауэр Раийнгольд
Смерть
11.01.2001
Причина смерти: Естественная смерть/старость