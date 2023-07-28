Привалова (Городецкая) Евлампия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Городецкий Иван Егорович
Мать: Городецкая Анна Ивановна
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Привалова Капитолина Филипповна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Привалова Вера Филипповна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно