Привалова (Городецкая) Евлампия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привалова (Городецкая) Евлампия Ивановна

Место рождения

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Городецкий Иван Егорович

Мать: Городецкая Анна Ивановна

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
1907

Муж: Привалов Филипп Филиппович

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Привалова Капитолина Филипповна

Отец ребёнка: не указан

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Привалова Вера Филипповна

Отец ребёнка: не указан

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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