Горишняков Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горишнякова Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гришняков Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1926
Дочь: Горишнякова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1972