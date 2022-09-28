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Горишняков Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горишнякова Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришняков Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришняков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1926

Дочь: Горишнякова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1972

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