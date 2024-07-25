Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен
Отец ребёнка: Джиквас Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Джиквас Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Иван
Отец ребёнка: Джиквас Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Джиквас Михаил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно