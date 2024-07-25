Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен

Отец ребёнка: Джиквас Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Джиквас Аким Михайлович

Отец ребёнка: Джиквас Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Иван

Отец ребёнка: Джиквас Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Джиквас Михаил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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