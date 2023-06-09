Юсин Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮсин Борис Александрович

Юсин Борис Александрович

avatar

Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

17.07.1893 ст.

Дата смерти

14.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1893 ст.

Отец: Юсин Юсим Александр (Мойше Лейб) Иванович (Замганович)

Мать: Богородская Елизавета Ивановна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быстрова Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кацин Леонгина Васильева

Рождение ребёнка
02.08.1937

Сын: Юсин Максим Борисович

Мать ребёнка: Кацин Леонгина Васильева

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1939

Сын: Юсин Владимир Борисович

Мать ребёнка: Кацин Леонгина Васильева

Смерть
14.06.1944
Днепр, Дніпропетровська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.