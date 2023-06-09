Юсин Борис Александрович
Место рождения
Дата рождения17.07.1893 ст.
Дата смерти14.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1893 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быстрова Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кацин Леонгина Васильева
Рождение ребёнка
02.08.1937
Мать ребёнка: Кацин Леонгина Васильева
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1939
Мать ребёнка: Кацин Леонгина Васильева
Смерть
14.06.1944
Днепр, Дніпропетровська область