Сенков Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенков Сергей
Мать ребёнка: Сенкова Алла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенков Николай
Мать ребёнка: Сенкова Алла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла
Мать ребёнка: Сенкова Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сенкова Алла
Смерть
Неизвестно