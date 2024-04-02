Сенков Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенков Константин

Сенков Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенков Сергей

Мать ребёнка: Сенкова Алла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенков Николай

Мать ребёнка: Сенкова Алла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла

Мать ребёнка: Сенкова Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенкова Алла

Смерть
Неизвестно
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