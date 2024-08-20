Савенков (Савенок) Ананий Казак Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенков (Савенок) Ананий Казак Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1600

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1600

Отец: Савинков (Савенков) Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савенков Никита Ананьев

Мать ребёнка: Савенкова (Дяткина) Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савенков Илья Ананьев

Мать ребёнка: Савенкова (Дяткина) Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савенков Исай Ананьев

Мать ребёнка: Савенкова (Дяткина) Иванова

Смерть
Неизвестно

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