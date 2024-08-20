Савенков (Савенок) Ананий Казак Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1600
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1600
Отец: Савинков (Савенков) Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савенкова (Дяткина) Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савенкова (Дяткина) Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савенкова (Дяткина) Иванова
Смерть
Неизвестно