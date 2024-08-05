Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кудрявцев Пётр Георгиевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
03.05.1797
Сын: Кудрявцев Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кудрявцев Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Георгий Григорьевич
Смерть
Неизвестно