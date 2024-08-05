Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
1796

Сын: Кудрявцев Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
03.05.1797

Сын: Кудрявцев Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кудрявцев Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Георгий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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