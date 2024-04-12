Меншутина (-) Христина Данилова
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Меншутин Данила Никифоров
Рождение ребёнка
26.08.1785
Дочь: Наталья Ермолаева
Отец ребёнка: Меншутин Ермолай Никифорович
Рождение ребёнка
26.08.1785
Дочь: Васса Ермолаева
Отец ребёнка: Меншутин Ермолай Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно