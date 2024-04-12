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Меншутина (-) Христина Данилова

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Меншутин Данила Никифоров

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1785

Дочь: Наталья Ермолаева

Отец ребёнка: Меншутин Ермолай Никифорович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1785

Дочь: Васса Ермолаева

Отец ребёнка: Меншутин Ермолай Никифорович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншутин Ермолай Никифорович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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