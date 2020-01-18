Иваненко Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваненко Станислав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1975

Дата смерти

18.01.2020

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1943 г.р.

Жена

1979 г.р.

Дети

1995 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1975

Отец: Иваненко Виталий

Мать: (Масленникова) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кан Оксана

Рождение ребёнка
28.12.1995

Сын: Долженко Дмитрий

Мать ребёнка: Долженко (Плюхина) Татьяна

Рождение ребёнка
08.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кан Оксана

Смерть
18.01.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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