Иваненко Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1975
Дата смерти18.01.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1975
Отец: Иваненко Виталий
Мать: (Масленникова) Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кан Оксана
Рождение ребёнка
28.12.1995
Сын: Долженко Дмитрий
Мать ребёнка: Долженко (Плюхина) Татьяна
Рождение ребёнка
08.10.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кан Оксана
Смерть
18.01.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно