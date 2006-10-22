Егоров Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1928
Дата смерти22.10.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1953
Сын: Егоров Анатолий
Мать ребёнка: Егорова Фаина
Рождение ребёнка
18.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова Фаина
с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Фаина
Смерть
22.10.2006
с. Хвощевка Богородский р-н Нижегородская обл.
Похороны
Неизвестно
Хвощевское кладбище