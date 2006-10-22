Егоров Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1928

Дата смерти

22.10.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Егоров Анатолий

Мать ребёнка: Егорова Фаина

Рождение ребёнка
18.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Фаина

с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Фаина

Смерть
22.10.2006
с. Хвощевка Богородский р-н Нижегородская обл.
Похороны
Неизвестно
Хвощевское кладбище
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