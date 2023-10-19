Федосова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Федосов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Федосов Василий

Калужская область, Сухиничский район, д. Глазово
Рождение ребёнка
1918

Сын: Федосов Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Федосов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Федосов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосова Полина

Отец ребёнка: Федосов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Федосов Василий

Смерть
Неизвестно
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