Федосова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Федосов Василий
Калужская область, Сухиничский район, д. Глазово
Рождение ребёнка
1918
Сын: Федосов Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Федосов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Федосов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосова Полина
Отец ребёнка: Федосов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Федосов Василий
Смерть
Неизвестно