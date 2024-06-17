Шаймарданова (Ахметзянова) Шамселхаят Ахметзяновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаймарданова (Ахметзянова) Шамселхаят Ахметзяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахметзян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Шаймарданов Харис Шайморданович

Отец ребёнка: Валеев Шаймардан

д.Назяр
Рождение ребёнка
1895

Сын: Шаймарданов Касим Шаймардановичь

Отец ребёнка: Валеев Шаймардан

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шаймарданов Касим Шайморданович

Отец ребёнка: Валеев Шаймардан

Рождение ребёнка
08.04.1903

Дочь: Гайсина (Шайморданова) Багар Шаймордановна

Отец ребёнка: Валеев Шаймардан

д. Назар

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