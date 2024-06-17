Шаймарданова (Ахметзянова) Шамселхаят Ахметзяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахметзян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Шаймарданов Харис Шайморданович
Отец ребёнка: Валеев Шаймардан
д.Назяр
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шаймарданов Касим Шаймардановичь
Отец ребёнка: Валеев Шаймардан
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шаймарданов Касим Шайморданович
Отец ребёнка: Валеев Шаймардан
Рождение ребёнка
08.04.1903
Дочь: Гайсина (Шайморданова) Багар Шаймордановна
Отец ребёнка: Валеев Шаймардан
д. Назар