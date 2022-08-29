Чиков Парфён Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1914
Дата смерти25.02.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чикова (Острикова) Мария Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чикова (Острикова) Мария Савельевна
Рождение ребёнка
01.05.1938
Мать ребёнка: Чикова (Острикова) Мария Савельевна
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
25.02.1987