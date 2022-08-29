Чиков Парфён Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиков Парфён Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1914

Дата смерти

25.02.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

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1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чикова (Острикова) Мария Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чикова (Острикова) Мария Савельевна

Рождение ребёнка
01.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чикова (Острикова) Мария Савельевна

Рождение ребёнка
01.05.1938

Сын: Чиков Пётр Парфёнович

Мать ребёнка: Чикова (Острикова) Мария Савельевна

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
25.02.1987

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