Волкова (Раенок) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Раенок) Нина Ивановна

Место рождения

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

16.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1952

Отец: Роенок Иван Васильевич

Мать: Роенок Клавдия Васильевна

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.08.1988

Дочь: Голубкина Юлия Юрьевна

Отец ребёнка: Пшеничников Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
06.07.1995

Дочь: Риттингер Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Алексеевич

Белоозерский, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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