Волкова (Раенок) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.06.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1952
Отец: Роенок Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.08.1988
Дочь: Голубкина Юлия Юрьевна
Отец ребёнка: Пшеничников Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
06.07.1995
Дочь: Риттингер Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Алексеевич
Белоозерский, Воскресенский муниципальный район, Московская область