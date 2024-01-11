Шупиков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.2000
Сын: Шупиков Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Шупикова (Шилкина) Марина Юрьевна
Рождение ребёнка
20.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шупикова (Шилкина) Марина Юрьевна