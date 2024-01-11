Шупиков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шупиков Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шупикова (Шилкина) Марина Юрьевна

Рождение ребёнка
19.02.2000

Сын: Шупиков Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Шупикова (Шилкина) Марина Юрьевна

Рождение ребёнка
20.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шупикова (Шилкина) Марина Юрьевна

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