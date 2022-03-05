Сафиуллина Танзиля Фазыловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1934
Дата смерти05.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1934
Отец: Фазыл
Мать: Махупжамал
Рождение ребёнка
16.09.1957
Отец ребёнка: Сафиуллин Флюн Губаевич
Рождение ребёнка
18.06.1959
Отец ребёнка: Сафиуллин Флюн Губаевич
Рождение ребёнка
27.03.1961
Отец ребёнка: Сафиуллин Флюн Губаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафиуллин Флюн Губаевич
Смерть
05.03.2022