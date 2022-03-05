Сафиуллина Танзиля Фазыловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллина Танзиля Фазыловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1934

Дата смерти

05.03.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1957 г.р.
1959 г.р.
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1934

Отец: Фазыл

Мать: Махупжамал

Рождение ребёнка
16.09.1957

Сын: Сафиуллин Ленар Флюнович

Отец ребёнка: Сафиуллин Флюн Губаевич

Рождение ребёнка
18.06.1959

Сын: Сафиуллин Рунар Флюнович

Отец ребёнка: Сафиуллин Флюн Губаевич

Рождение ребёнка
27.03.1961

Сын: Сафиуллин Раиф Флюнович

Отец ребёнка: Сафиуллин Флюн Губаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафиуллин Флюн Губаевич

Смерть
05.03.2022
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