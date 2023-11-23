Нестор Андреев
Место рожденияс. Александрова Пустынь, Рыбинского уезда
Дата рождения1743
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Андрей Григорьев
Мать: Мария Никифорова
Нестор Андреевич (1743 — 1798) Родился в семье священника Александровой пустыни Рыбинского уезда1 Андрея Григорьевича. Служил дьяконом в том же селе. О семье его данных нет. Источники: ГАЯО ф.100 оп.8... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Смерть
1798