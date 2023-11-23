Нестор Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестор Андреев

Нестор Андреев

Место рождения

с. Александрова Пустынь, Рыбинского уезда

Дата рождения

1743

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Андрей Григорьев

Мать: Мария Никифорова

Нестор Андреевич (1743 — 1798) Родился в семье священника Александровой пустыни Рыбинского уезда1 Андрея Григорьевича. Служил дьяконом в том же селе. О семье его данных нет. Источники: ГАЯО ф.100 оп.8... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Смерть
1798

Мы используем куки для улучшения работы сайта.