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Михаил Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1725 и 1727 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Между 1681 и 1683 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1725 и 1727 ст.

Отец: Никифор

Мать: Анна Иванова

Место жительства
По 1743 ст.
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Эта дата - последнее упоминание в исповедной росписи, Михаил Никифоров жил с семьёй старшего брата Емельяна и матерью Анной Ивановой. После 1743 года или умер, или ушёл в армию, или уехал.
Смерть
Неизвестно
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