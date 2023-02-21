Михаил Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1725 и 1727 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Между 1725 и 1727 ст.
Отец: Никифор
Мать: Анна Иванова
Место жительства
По 1743 ст.
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Эта дата - последнее упоминание в исповедной росписи, Михаил Никифоров жил с семьёй старшего брата Емельяна и матерью Анной Ивановой. После 1743 года или умер, или ушёл в армию, или уехал.
Смерть
Неизвестно