Грибкова - Яковлева Елизавета (Лида) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибкова - Яковлева Елизавета (Лида) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1951

Дата смерти

17.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1951

Отец: Грибков Петр

Мать: Грибкова Мария

Рождение ребёнка
16.08.1970

Дочь: Яковлева Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.08.1970

Дочь: Яковлева Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Яковлев Анатолий Александрович

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
01.03.1972

Сын: Яковлев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 13.11.1983

Дочь: Чиркова Ольга Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
17.05.2020
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