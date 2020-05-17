Грибкова - Яковлева Елизавета (Лида) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1951
Дата смерти17.05.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1951
Отец: Грибков Петр
Мать: Грибкова Мария
Рождение ребёнка
16.08.1970
Дочь: Яковлева Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
16.08.1970
Дочь: Яковлева Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Яковлев Анатолий Александрович
Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
01.03.1972
Сын: Яковлев Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Около 13.11.1983
Дочь: Чиркова Ольга Олеговна
Смерть
17.05.2020