Алена Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиДо 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сеткин Павел Федоров
Рождение ребёнка
1824
Сын: Сеткин Иван Павлов
Отец ребёнка: Сеткин Павел Федоров
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сеткин Еким Павлов
Отец ребёнка: Сеткин Павел Федоров
Рождение ребёнка
1836
Сын: Сеткин Илья Павлов
Отец ребёнка: Сеткин Павел Федоров
Смерть
До 1851