Алена Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

До 1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеткин Павел Федоров

Рождение ребёнка
1824

Сын: Сеткин Иван Павлов

Отец ребёнка: Сеткин Павел Федоров

Рождение ребёнка
1829

Сын: Сеткин Еким Павлов

Отец ребёнка: Сеткин Павел Федоров

Рождение ребёнка
1836

Сын: Сеткин Илья Павлов

Отец ребёнка: Сеткин Павел Федоров

Смерть
До 1851

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