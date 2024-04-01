Гафиря — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафиря

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садретдинов Атаулла Садретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раися Атаулловна

Отец ребёнка: Садретдинов Атаулла Садретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Динар Атаулловна

Отец ребёнка: Садретдинов Атаулла Садретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рауза Атаулловна

Отец ребёнка: Садретдинов Атаулла Садретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садретдинов Ахмят Аттаулович

Отец ребёнка: Садретдинов Атаулла Садретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садретдинов Атхям Аттаулович

Отец ребёнка: Садретдинов Атаулла Садретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садретдинов Абдулла Аттаулович

Отец ребёнка: Садретдинов Атаулла Садретдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садретдинов Атаулла Садретдинович

Смерть
Неизвестно
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