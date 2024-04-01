Гафиря
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.11.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садретдинов Атаулла Садретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раися Атаулловна
Отец ребёнка: Садретдинов Атаулла Садретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Динар Атаулловна
Отец ребёнка: Садретдинов Атаулла Садретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рауза Атаулловна
Отец ребёнка: Садретдинов Атаулла Садретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садретдинов Ахмят Аттаулович
Отец ребёнка: Садретдинов Атаулла Садретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садретдинов Атхям Аттаулович
Отец ребёнка: Садретдинов Атаулла Садретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садретдинов Абдулла Аттаулович
Отец ребёнка: Садретдинов Атаулла Садретдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно