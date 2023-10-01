Медведев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Медведева Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Медведева Людмила Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Людмила Викторовна

Смерть
Неизвестно

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