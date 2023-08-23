Голякова Секлетия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Голякова Екатерина Артемьевна
Отец ребёнка: Голяков Артемий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Голяков Андрей Артемьевич
Отец ребёнка: Голяков Артемий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Голяков Артемий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно