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Голякова Секлетия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

JK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голяков Артемий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Голякова Екатерина Артемьевна

Отец ребёнка: Голяков Артемий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Голяков Андрей Артемьевич

Отец ребёнка: Голяков Артемий Афанасьевич

Бильдино, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Голяков Фёдор Артемьевич

Отец ребёнка: Голяков Артемий Афанасьевич

Бильдино, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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