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Воронков Виталий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1979

Дочь: Докина (Воронкова) Светлана Витальевна

Мать ребёнка: Воронкова (Божко) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
15.09.1981

Дочь: Еремина (Воронкова) Любовь Витальевна

Мать ребёнка: Воронкова (Божко) Екатерина Михайловна

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