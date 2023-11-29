Воронков Виталий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1979
Дочь: Докина (Воронкова) Светлана Витальевна
Мать ребёнка: Воронкова (Божко) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
15.09.1981
Дочь: Еремина (Воронкова) Любовь Витальевна
Мать ребёнка: Воронкова (Божко) Екатерина Михайловна