Черненко (Гордиенко) Матрона Антоновна
Место рождения
Дата рождения10.10.1910
Дата смерти26.09.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1910
Отец: Гордиенко Антон
Рождение ребёнка
08.10.1930
Отец ребёнка: Черненко Василий Тарасович
Рождение ребёнка
12.10.1932
Дочь: Дурнева Полина Васильевна
Отец ребёнка: Черненко Василий Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Черненко Василий Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черненко Виктор
Отец ребёнка: Черненко Василий Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.1985
Кужорская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)