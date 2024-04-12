Черненко (Гордиенко) Матрона Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерненко (Гордиенко) Матрона Антоновна

Черненко (Гордиенко) Матрона Антоновна

Место рождения

Благодатное, Петровский, Ставропольский край

Дата рождения

10.10.1910

Дата смерти

26.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1910

Отец: Гордиенко Антон

Мать: не указана

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.10.1930

Сын: Черненко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Черненко Василий Тарасович

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.10.1932

Дочь: Дурнева Полина Васильевна

Отец ребёнка: Черненко Василий Тарасович

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Черненко Василий Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черненко Виктор

Отец ребёнка: Черненко Василий Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненко Василий Тарасович

Смерть
26.09.1985
Кужорская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close