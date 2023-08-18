(Ковалёва) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ковалёва) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв ?

Отец ребёнка: Ковалёв Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв ?

Отец ребёнка: Ковалёв Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Иван Платонович

Отец ребёнка: Ковалёв Платон

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Воронцова (Ковалёва)) Елена

Отец ребёнка: Ковалёв Платон

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