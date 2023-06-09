Ильин Валерий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Валерий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Василий

Мать: Ильина Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Жанна Валерьевна

Мать ребёнка: Ильина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Алена Валерьевна

Мать ребёнка: Ильина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Ильина Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Зинаида

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