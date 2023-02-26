Фетисов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фетисов Иван Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Смерть
Неизвестно
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