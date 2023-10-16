Крупин Константин Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Крупин Федор Никитин
Мать: Крупина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Крупин Николай Константинов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Крупин Дмитрий Константинов
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Крупин Александр Константинов
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно