Крупин Константин Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупин Константин Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Крупин Федор Никитин

Мать: Крупина Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Крупин Николай Константинов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Крупин Дмитрий Константинов

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Крупин Александр Константинов

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Крупин Иван Константинов

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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