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Кушкин Иван Михайлович

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Кушкин Михаил Арсеньевич

Мать: Кушкина Прасковья Андреевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Кушкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Кушкина Евдокия Ионовна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Кушкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Кушкина Евдокия Ионовна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Кушкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Кушкина Евдокия Ионовна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушкина Евдокия Ионовна

Смерть
После 1916
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