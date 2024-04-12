Кушкин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Рождение ребёнка
Около 1910
Мать ребёнка: Кушкина Евдокия Ионовна
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Кушкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Кушкина Евдокия Ионовна
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Кушкина Евдокия Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кушкина Евдокия Ионовна
Смерть
После 1916