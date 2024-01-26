Докукин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Докукин Ефим
Мать: Докукина Анна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Сорокина (Докукина) Елизавета
Мать ребёнка: Докукина Мария
Смерть
Неизвестно