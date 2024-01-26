Докукин Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДокукин Иван

Докукин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Докукин Ефим

Мать: Докукина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Докукина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Докукина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Докукина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Докукина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Докукина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Докукина Мария

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Сорокина (Докукина) Елизавета

Мать ребёнка: Докукина Мария

Смерть
Неизвестно

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