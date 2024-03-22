Охтов Мурат Валерьевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1974
Рождение ребёнка
08.01.2003
Мать ребёнка: Охтова Карина Геннадьевна
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.08.2004
Мать ребёнка: Охтова Карина Геннадьевна
Рождение ребёнка
24.11.2006
Мать ребёнка: Охтова Карина Геннадьевна
Рождение ребёнка
07.08.2017
Мать ребёнка: Охтова Карина Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно