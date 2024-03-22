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Охтов Мурат Валерьевич

Место рождения

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика

Дата рождения

27.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1974

Отец: Охтов Валерий Мухамедович

Мать: Охтова Фатимат Рамазановна

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
08.01.2003

Сын: Охтов Иналь Муратович

Мать ребёнка: Охтова Карина Геннадьевна

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.08.2004

Сын: Охтов Булат Муратович

Мать ребёнка: Охтова Карина Геннадьевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.11.2006

Сын: Охтов Дамир Муратович

Мать ребёнка: Охтова Карина Геннадьевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.08.2017

Сын: Охтов Тимур Муратович

Мать ребёнка: Охтова Карина Геннадьевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охтова Карина Геннадьевна

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