Давытев Рахимзян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавытев Рахимзян

Давытев Рахимзян

avatar

Место рождения

Кубян, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.10.1927

Дата смерти

14.11.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

1887 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1927

Отец: Давытев Шакирзян

Мать: Давытева Шэрпижамал

Кубян, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Куэм авылы, Атнинский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давытева (Гизатуллина) Амина

Военная служба
С 10.12.1944 по 1951
Память Народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2002414035/
Военная награда
После 30.09.1945
медаль «За победу над Японией»
Рождение ребёнка
13.02.1953

Сын: Давытев Рауф

Мать ребёнка: Давытева (Гизатуллина) Амина

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давытева (Гизатуллина) Амина

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давытева (Гизатуллина) Амина

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давытева (Гизатуллина) Амина

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.11.1996
Причина смерти: Закрытая черепно-мозговая травма | Закрытая черепно-мозговая травма. В пос. Левченко на ж/д переезде ударил состав, когда переходил рельсы по пути в огород. | Свидетельство о смерти
Похороны
15.11.1996
Куэм авылы, Атнинский район

Мы используем куки для улучшения работы сайта.