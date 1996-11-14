Давытев Рахимзян
Место рождения
Дата рождения15.10.1927
Дата смерти14.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1927
Отец: Давытев Шакирзян
Мать: Давытева Шэрпижамал
Куэм авылы, Атнинский район
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
С 10.12.1944 по 1951
Память Народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2002414035/
Военная награда
После 30.09.1945
медаль «За победу над Японией»
Рождение ребёнка
13.02.1953
Сын: Давытев Рауф
Мать ребёнка: Давытева (Гизатуллина) Амина
Рождение ребёнка
23.03.1955
Рождение ребёнка
15.11.1957
Рождение ребёнка
21.01.1963
Смерть
14.11.1996
Причина смерти: Закрытая черепно-мозговая травма | Закрытая черепно-мозговая травма. В пос. Левченко на ж/д переезде ударил состав, когда переходил рельсы по пути в огород. | Свидетельство о смерти
Похороны
15.11.1996
Куэм авылы, Атнинский район