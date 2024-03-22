Антонов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Александр Михайлович

Место рождения

Шутромино, Левашевская волость, Костромской уезд

Дата рождения

10.11.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Шутромино, Левашевская волость, Костромской уезд
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