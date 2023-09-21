Воробьева Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Григорий Васильевич

Мать: Воробьва Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Файферт Андрей Валериевич

Рождение ребёнка
25.07.1989

Сын: Ткаченко Никита Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.05.1991

Сын: Ткаченко Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.05.2010

Сын: Файферт Герман Андреевич

Отец ребёнка: Файферт Андрей Валериевич

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