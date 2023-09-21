Воробьева Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1989
Сын: Ткаченко Никита Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.05.1991
Сын: Ткаченко Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.05.2010
Отец ребёнка: Файферт Андрей Валериевич