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Харламов Владимир Михайлович

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Место рождения

город Тулун, Иркутская область

Дата рождения

13.10.1950

Дата смерти

08.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1950

Отец: не указан

Мать: Харламова Вера Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Галина Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харламова Елена Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1978

Дочь: Харламова Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Зыкова Галина Валерьевна

Рождение ребёнка
19.11.1980

Сын: Харламов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Зыкова Галина Валерьевна

Смерть
08.02.2005

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