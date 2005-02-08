Харламов Владимир Михайлович
Место рождениягород Тулун, Иркутская область
Дата рождения13.10.1950
Дата смерти08.02.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1950
Отец: не указан
Мать: Харламова Вера Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Галина Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харламова Елена Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1978
Дочь: Харламова Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Зыкова Галина Валерьевна
Рождение ребёнка
19.11.1980
Сын: Харламов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Зыкова Галина Валерьевна