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Сагадитдин Хасып углы

Место рождения

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Хасып Газикей углы

Мать: Манзюма

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Лутфижиган Сагадитдин кызы

Мать ребёнка: Фатиха Шамсутдин кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Миннигазяр Сагадитдин кызы

Мать ребёнка: Фатиха Шамсутдин кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатиха Шамсутдин кызы

Смерть
Неизвестно
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