Сагадитдин Хасып углы
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Хасып Газикей углы
Мать: Манзюма
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Лутфижиган Сагадитдин кызы
Мать ребёнка: Фатиха Шамсутдин кызы
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Миннигазяр Сагадитдин кызы
Мать ребёнка: Фатиха Шамсутдин кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатиха Шамсутдин кызы
Смерть
Неизвестно