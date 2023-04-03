Елунин Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Елунин Софрон
Рождение ребёнка
1816
Сын: Елунин Иван
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1820
Сын: Елунин Лука
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1820
Сын: Елунин Андрей
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1826
Сын: Елунин Андрей
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861