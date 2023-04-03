Елунин Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елунин Емельян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1812 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Елунин Софрон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Елунин Иван

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1820

Сын: Елунин Лука

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1820

Сын: Елунин Андрей

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1826

Сын: Елунин Андрей

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Праскева

Мать ребёнка: Устиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861
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