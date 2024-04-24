Волков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти25.12.1992
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Волков Иван Иванович
Мать: Волкова Мария Степановна
Рождение ребёнка
20.06.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
25.12.1992