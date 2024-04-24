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Волков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

25.12.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Волков Иван Иванович

Мать: Волкова Мария Степановна

Рождение ребёнка
20.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Клавдия Ивановна

Смерть
25.12.1992
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