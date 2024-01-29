Шевченко (Клименко) Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клименко Владимир
Мать: Клименко Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глыбченко (Шевченко) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Шевченко Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаенко (Шевченко) Нина Петровна
Отец ребёнка: Шевченко Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Александр Петрович
Отец ребёнка: Шевченко Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Любовь Петровна
Отец ребёнка: Шевченко Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Надежда Петровна
Отец ребёнка: Шевченко Петр
Рождение ребёнка
21.07.1957
Дочь: Кравчук (Шевченко) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Шевченко Петр
Смерть
Неизвестно