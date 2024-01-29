Шевченко (Клименко) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Клименко) Галина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клименко Владимир

Мать: Клименко Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глыбченко (Шевченко) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Шевченко Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаенко (Шевченко) Нина Петровна

Отец ребёнка: Шевченко Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Александр Петрович

Отец ребёнка: Шевченко Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Любовь Петровна

Отец ребёнка: Шевченко Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Надежда Петровна

Отец ребёнка: Шевченко Петр

Рождение ребёнка
21.07.1957

Дочь: Кравчук (Шевченко) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Шевченко Петр

Смерть
Неизвестно

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